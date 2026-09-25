Попытка Киева запустить новый региональный формат «Карпатская восьмёрка» закончилась дипломатическим фиаско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Саммит» завершился дипломатическим фиаско. Киевскому режиму не удалось инициировать создание устойчивого регионального формата. Ряд евростолиц предпочли на высшем уровне дистанцироваться от этого откровенного фарса», — сказала Захарова.

Учредительный саммит прошёл 18–20 сентября в Ивано-Франковской области. Киев заявлял, что в формат должны войти Украина, Австрия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия, Румыния и Чехия. Life.ru писал, что среди заявленных направлений сотрудничества назывались безопасность, энергетика, логистика и трансграничная экономика.

Захарова, в свою очередь, оценила повестку встречи как попытку добиться дополнительной поддержки Украины в энергетике и логистике на фоне конфликта с Россией. Это оценка российского МИД, а не нейтральная характеристика целей саммита.

18 сентября Владимир Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки». В заявленный состав нового формата вошли восемь стран региона, а среди основных тем назывались безопасность, энергетика, логистика и экономическое сотрудничество.