Карри останется в «Голден Стэйт» и первым в НБА заработает больше $600 млн

38-летний Стефен Карри ещё на два сезона связал своё будущее с «Голден Стэйт Уорриорз» и первым в НБА заработает больше $600 млн. О продлении контракта с разыгрывающим объявила пресс-служба клуба.

По данным ESPN, соглашение принесёт баскетболисту $116 млн. Оно рассчитано до конца сезона-2028/29, причём последний год предусмотрен как опция игрока.

Карри мог претендовать почти на $137 млн, однако согласился на меньшую сумму. Такой шаг позволит клубу сохранить больше возможностей для усиления состава и ещё одной попытки побороться за чемпионство.

Всю карьеру американец провёл в «Голден Стэйт». Вместе с командой он четырежды становился чемпионом НБА — в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах. Дважды Карри признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата, а в 2022-м он получил награду MVP финальной серии. Также защитник дважды выигрывал чемпионат мира со сборной США и завоевал золото Олимпиады 2024 года.

Прошлый сезон сложился для «Голден Стэйт» неудачно. Команда заняла десятое место в Западной конференции и не пробилась в плей-офф, уступив «Финиксу» на стадии плей-ин.

Ранее 37-летний Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры. За 18 сезонов он установил рекорд НБА, оформив 209 трипл-даблов в регулярных чемпионатах.