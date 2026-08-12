Рекордсмен НБА по трипл-даблам Расселл Уэстбрук завершил карьеру

Американский баскетболист Расселл Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в соцсетях. 37-летний игрок является рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов.

«Иногда ты даже не замечаешь, что уже дошёл до конца. Ты должен был быть там. И теперь всё кончено», — написал Уэстбрук.

Уэстбрук девять раз участвовал в Матче звёзд НБА. В 2017 году его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата.

На счету баскетболиста 209 трипл-даблов в регулярных чемпионатах НБА и ещё 12 — в плей-офф. В составе сборной США Уэстбрук стал олимпийским чемпионом в 2012 году.

Профессиональная карьера Уэстбрука в НБА началась в 2008 году. На драфте его выбрали под общим четвёртым номером «Сиэтл Суперсоникс», который в том же году переехал в Оклахому-Сити и стал называться «Тандер». За клуб из Оклахомы баскетболист провёл 11 сезонов.

Впоследствии Уэстбрук выступал за «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Последний стал его заключительным клубом в карьере. Всего Уэстбрук провел в НБА 18 сезонов. Ему также принадлежит рекорд по количеству трипл-даблов за один регулярный чемпионат — 42 в сезоне-2016/17.

В составе сборной США Уэстбрук стал олимпийским чемпионом в 2012 году и выиграл чемпионат мира в 2010-м.

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