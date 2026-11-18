Детские банковские карты, оформленные на родителей, могут попасть под новый лимит в 20 карт на человека. Если действующую схему обслуживания несовершеннолетних не изменят, каждая дополнительная карта ребёнка будет учитываться за взрослым владельцем счёта. Об этом Life.ru рассказала юрист по финансовым и банковским вопросам, кандидат юридических наук Ольга Киселёва.

По словам эксперта, сегодня детские карты чаще всего выпускают как дополнительные к банковскому счёту родителя. Даже если на пластике указано имя ребёнка, основным владельцем счёта остаётся взрослый, который заключает договор с банком. Особенно это касается детей младше 14 лет, которые не могут самостоятельно оформлять такие банковские продукты.

Карта на имя ребёнка, но банковский счёт, к которому она привязана, на имя родителя, и все договоры подписал родитель. Ольга Киселева Юрист по финансовым и банковским вопросам, консультант по правовым вопросам, кандидат юридических наук

Юрист привела простой пример: если у родителя есть две собственные карты и он оформил ещё одну ребёнку, фактически на него могут приходиться уже три платёжные карты. При этом число банковских счетов и количество выпущенных к ним карт — не одно и то же. К одному счёту можно привязать несколько платёжных инструментов, и именно особенности их оформления будут иметь значение при новом порядке учёта.

Ситуация может оказаться особенно чувствительной для многодетных семей. Киселёва предложила представить родителей, воспитывающих десять или даже двенадцать детей: если каждому оформить по карте, значительная часть установленного лимита окажется занята. При этом способы выпуска детских карт в разных банках отличаются, поэтому универсального ответа для всех клиентов пока нет.

Впрочем, эксперт считает, что законодатели или Центробанк могут предусмотреть для детских карт специальное исключение. По её мнению, это было бы логичным решением, позволяющим не ограничивать возможности семей из-за количества детей.

«И моё мнение, что, скорее всего, детские карты будут всё-таки каким-то исключением из этого правила», — предположила Киселёва.

Ранее Life.ru подробно разбирал новые правила ограничения количества банковских карт. С 1 сентября 2027 года банки начнут проверять через единый реестр, сколько карт уже оформлено на клиента во всех кредитных организациях. При достижении установленного предела в 20 карт выдача новых будет ограничена, однако ранее выпущенные платёжные инструменты автоматически блокировать не станут. Система создаётся для борьбы с дропперством — массовым оформлением карт, которые затем используют мошенники для перевода и обналичивания похищенных средств.

При этом первоначальные требования уже успели смягчить. Как сообщал Life.ru, при подготовке второго пакета антифрод-мер ко второму чтению из него исключили норму, разрешавшую иметь не более пяти карт в одном банке. Председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский объяснял, что ограничение внутри одной кредитной организации решили убрать, сохранив общий предел.