Банк России рекомендовал кредитным организациям получать контактные данные родителей или других законных представителей несовершеннолетних клиентов, чтобы информировать их о финансовых операциях детей. Уведомления предлагается направлять бесплатно. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме регулятора.

Речь идёт о банковских счетах и картах подростков в возрасте от 14 до 18 лет. При заключении договоров кредитным организациям рекомендуют получать у законных представителей номера мобильных телефонов или адреса электронной почты.

«Предлагаем обеспечить получение от законного представителя его контактных данных», — говорится в документе.

Эти сведения необходимы, чтобы родители могли своевременно узнавать об операциях по счетам детей. В Центробанке рассчитывают, что дополнительное информирование поможет снизить риск вовлечения подростков в противоправные финансовые схемы.

В частности, речь идёт о дропперстве — ситуациях, когда мошенники используют чужие банковские карты и счета для перевода или обналичивания похищенных денег. Несовершеннолетних могут привлекать к таким операциям под видом лёгкого заработка.

При этом рекомендации не означают введения нового обязательного разрешения родителей на каждую покупку ребёнка. С августа 2025 года для открытия собственного банковского счёта подростку уже необходимо письменное согласие законного представителя.

Ранее Life.ru рассказывал, какие права имеют родители при открытии банковских счетов детям и как изменился порядок получения информации об их операциях. С 1 июля 2026 года законные представители получили дополнительные возможности запрашивать сведения о счетах и вкладах несовершеннолетних.