Родителям расскажут о тратах детей: ЦБ дал банкам новые рекомендации
ЦБ призвал банки бесплатно уведомлять родителей об операциях детей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Банк России рекомендовал кредитным организациям получать контактные данные родителей или других законных представителей несовершеннолетних клиентов, чтобы информировать их о финансовых операциях детей. Уведомления предлагается направлять бесплатно. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме регулятора.
Речь идёт о банковских счетах и картах подростков в возрасте от 14 до 18 лет. При заключении договоров кредитным организациям рекомендуют получать у законных представителей номера мобильных телефонов или адреса электронной почты.
«Предлагаем обеспечить получение от законного представителя его контактных данных», — говорится в документе.
Эти сведения необходимы, чтобы родители могли своевременно узнавать об операциях по счетам детей. В Центробанке рассчитывают, что дополнительное информирование поможет снизить риск вовлечения подростков в противоправные финансовые схемы.
В частности, речь идёт о дропперстве — ситуациях, когда мошенники используют чужие банковские карты и счета для перевода или обналичивания похищенных денег. Несовершеннолетних могут привлекать к таким операциям под видом лёгкого заработка.
При этом рекомендации не означают введения нового обязательного разрешения родителей на каждую покупку ребёнка. С августа 2025 года для открытия собственного банковского счёта подростку уже необходимо письменное согласие законного представителя.
Ранее Life.ru рассказывал, какие права имеют родители при открытии банковских счетов детям и как изменился порядок получения информации об их операциях. С 1 июля 2026 года законные представители получили дополнительные возможности запрашивать сведения о счетах и вкладах несовершеннолетних.
Больше новостей о банках, финансах и изменениях российского законодательства — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.