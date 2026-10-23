«Картье для меня», работа — бесплатно? Команда Яны Король заявила о конфликте из-за денег

Автор вирусной методики «Картье для меня» Яна Король оказалась в центре конфликта с командой продюсеров, которая занималась созданием её закрытого клуба. Специалисты утверждают, что разработали проект практически с нуля, однако блогерша отказалась от запуска и не заплатила за проделанную работу.

По словам руководителя проекта, Король сама обратилась к команде с предложением заняться продюсированием. Стороны обсудили условия сотрудничества, после чего специалисты приступили к разработке стратегии продвижения будущего клуба, пишет Telegram-канал «База».

Продюсеры утверждают, что подготовили воронку продаж, необходимые материалы и практически завершили подготовку к запуску. Предполагалось, что участие в закрытом сообществе будет стоить три тысячи рублей, а команда получит 40% выручки.

Однако незадолго до старта, как утверждает руководитель проекта, Король неожиданно отказалась и от создания клуба, и от дальнейшего сотрудничества. По его словам, продюсеры выполнили всю запланированную работу, но так и не получили вознаграждение.

Сама блогерша изложила совершенно другую версию событий. Король заявила, что никакой утверждённой стратегии и подготовки к запуску клуба не существовало, а сотрудничество было приостановлено ещё на этапе заключения договора.

По словам Король, ей не предоставляли ни стратегию продвижения, ни описание воронки продаж. Она утверждает, что не знает, какую именно работу выполняла команда, и считает, что участники конфликта пытаются привлечь внимание за счёт её имени.

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