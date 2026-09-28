Мем обернулся арестом: Полуфиналиста «Битвы шефов» взяли под стражу за воровскую звезду*

Полуфиналиста шоу «Битва шефов» Константина Побокина арестовали на одни сутки по административному делу о пропаганде либо публичной демонстрации запрещённой символики из-за за воровской звезды в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Поводом для протокола по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ стала публикация на странице Побокина в соцсетях. В одном из постов находился мем с так называемой «Розой ветров»*, которая считается символикой движения АУЕ*.

Позднее публикацию с воровской звездой* он удалил. Как утверждает источник, Побокин признал вину, после чего суд назначил ему одни сутки административного ареста.

Константин Побокин участвовал в третьем сезоне «Битвы шефов» и дошёл до полуфинала.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем деле в Москве, где заключённого «Бутырки» оштрафовали после жалобы на татуировки с символикой АУЕ. Тогда суд назначил мужчине штраф за демонстрацию экстремистской символики.

* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.