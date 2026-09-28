Мем обернулся арестом: Полуфиналиста «Битвы шефов» взяли под стражу за воровскую звезду*
Полуфиналиста «Битвы шефов» Побокина арестовали за запрещённую символику АУЕ*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chef_konstantin161
Полуфиналиста шоу «Битва шефов» Константина Побокина арестовали на одни сутки по административному делу о пропаганде либо публичной демонстрации запрещённой символики из-за за воровской звезды в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Поводом для протокола по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ стала публикация на странице Побокина в соцсетях. В одном из постов находился мем с так называемой «Розой ветров»*, которая считается символикой движения АУЕ*.
Позднее публикацию с воровской звездой* он удалил. Как утверждает источник, Побокин признал вину, после чего суд назначил ему одни сутки административного ареста.
Константин Побокин участвовал в третьем сезоне «Битвы шефов» и дошёл до полуфинала.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем деле в Москве, где заключённого «Бутырки» оштрафовали после жалобы на татуировки с символикой АУЕ. Тогда суд назначил мужчине штраф за демонстрацию экстремистской символики.
* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.
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