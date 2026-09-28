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Опубликовано 28 сентября, 14:52

Мем обернулся арестом: Полуфиналиста «Битвы шефов» взяли под стражу за воровскую звезду*

Полуфиналиста «Битвы шефов» Побокина арестовали за запрещённую символику АУЕ*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chef_konstantin161

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chef_konstantin161

Полуфиналиста шоу «Битва шефов» Константина Побокина арестовали на одни сутки по административному делу о пропаганде либо публичной демонстрации запрещённой символики из-за за воровской звезды в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Поводом для протокола по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ стала публикация на странице Побокина в соцсетях. В одном из постов находился мем с так называемой «Розой ветров»*, которая считается символикой движения АУЕ*.

Позднее публикацию с воровской звездой* он удалил. Как утверждает источник, Побокин признал вину, после чего суд назначил ему одни сутки административного ареста.

Константин Побокин участвовал в третьем сезоне «Битвы шефов» и дошёл до полуфинала.

На Камчатке задержали трёх сторонников запрещённого движения АУЕ*
На Камчатке задержали трёх сторонников запрещённого движения АУЕ*

Ранее Life.ru рассказывал о похожем деле в Москве, где заключённого «Бутырки» оштрафовали после жалобы на татуировки с символикой АУЕ. Тогда суд назначил мужчине штраф за демонстрацию экстремистской символики.

* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

Больше материалов о резонансных задержаниях и судебных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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