Европейские страны оказались в дипломатической ловушке, которую сами же и создали своей политикой в отношении Москвы. Германия, Франция и Великобритания практически лишены возможности самостоятельно начать переговоры с Россией, поскольку столкнутся с сопротивлением Киева и части европейских политиков. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По словам парламентария, главным препятствием для диалога стали разногласия внутри самой Европы. Даже если Берлин, Париж и Лондон решат восстановить прямые контакты с Москвой, им придётся учитывать позицию украинских властей, стран Балтии и главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

«У «евротройки» практически нет свободы действий: если бы у её участников возникло желание начать переговоры с Россией, они немедленно столкнулись бы с противодействием со стороны Украины, стран Балтии и таких политических фигур, как Каллас», — заявил Картхайзер.

Евродепутат также обратил внимание на отсутствие у Евросоюза согласованной стратегии урегулирования украинского конфликта. По его оценке, европейские делегации формируются без чёткого мандата и единого руководителя, а собственного мирного плана у Брюсселя по-прежнему нет.

Отдельной проблемой Картхайзер назвал вопрос гарантий безопасности для Украины. Он считает, что Евросоюз не располагает полномочиями для предоставления подобных обязательств, поскольку не является военным альянсом. По этой причине, как утверждает политик, Европарламент не намерен заниматься обсуждением таких гарантий.

В результате Брюссель, по мнению депутата, оказался заложником собственного курса на изоляцию России. Отказ от полноценного дипломатического взаимодействия с Москвой, считает он, существенно ограничил возможности ЕС влиять на переговоры и обсуждать будущее европейской безопасности.

Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе разгорелся спор о том, с какими требованиями выходить на переговоры с Россией. Пока Кая Каллас настаивает на максимально жёсткой позиции, часть европейских стран предлагает начать с более осторожных шагов, включая меры доверия и частичное прекращение огня. Единства нет даже в вопросе о том, кто должен представлять Брюссель за столом переговоров: министры иностранных дел или постоянные представители стран ЕС.