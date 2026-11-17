Группа депутатов Европарламента намерена приехать в Москву в декабре для встречи с новым созывом Госдумы. О планах продолжить неформальные контакты рассказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

«Я рад, что благодаря [лидеру ЛДПР] Леониду Слуцкому и комитету Государственной думы по международным делам нам удалось наладить неофициальный, неформальный диалог между заинтересованными российскими парламентариями и депутатами Европарламента», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам Картхайзера, декабрьская встреча станет первой с депутатами нового созыва. Он назвал такие контакты одним из способов сохранять связь, хотя они не заменяют официальных переговоров.

Политик также предложил Европарламенту вернуться к парламентской дипломатии с Госдумой и Советом Федерации. Для этого, по его мнению, стоит задействовать делегацию ЕП по связям с Россией.

Ранее Life.ru сообщал, что Картхайзер раскритиковал обвинения в адрес Москвы после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Он подчеркнул, что подобные заявления требуют убедительных доказательств. Власти Германии возложили ответственность на Россию, а российская сторона отвергла обвинения.