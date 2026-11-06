Двум депутатам Европарламента грозят санкции из-за неофициальных встреч с российскими политиками. По информации Berliner Zeitung, председатель ЕП Роберта Метсола инициировала проверку в отношении Фернана Картайзера из Люксембурга и Томаса Гайзеля из Германии.

Поводом стали контакты парламентариев с представителями России, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Как утверждает немецкая газета со ссылкой на документы Европарламента, обстоятельства этих встреч изучает консультативный комитет по кодексу поведения.

Оба депутата отвергают претензии. Гайзель подтвердил, что неоднократно общался с представителями Госдумы, обсуждая в том числе отношения Москвы и Брюсселя. При этом он утверждает, что указывал значимые переговоры в реестре прозрачности и не получал никакой материальной поддержки от третьих лиц.

Картайзер также настаивает, что речь шла исключительно о неформальных контактах. Ещё 1 октября политик раскритиковал курс Евросоюза на изоляцию России, назвав его ошибочным и контрпродуктивным. Начатое разбирательство он расценивает как вмешательство в осуществление депутатских полномочий.

Гайзель, в свою очередь, назвал действия руководства Европарламента произволом. По его мнению, оснований для претензий из-за встреч с российскими коллегами нет. Если комитет установит нарушение кодекса поведения, депутатам могут назначить штраф или временно ограничить участие в заседаниях и другой парламентской деятельности.

Ранее Life.ru сообщал, что Фернан Картайзер раскритиковал обвинения России в причастности к инциденту с беспилотником в немецком Лейпциге. По словам политика, аналогичные обвинения Москвы в других происшествиях также требуют убедительной доказательной базы. При этом власти Германии ранее возложили ответственность за инцидент на Россию, которая отвергла эти утверждения.