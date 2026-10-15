В Европарламенте не нашли ни одной реальной угрозы со стороны России

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что не располагает сведениями о реальных угрозах безопасности Западной Европы со стороны России. Об этом политик рассказал в интервью РИА «Новости» на фоне обсуждения в Евросоюзе возможных масштабных гибридных атак.

«Мне неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы», — подчеркнул парламентарий.

Заявление прозвучало после публикации Politico о закрытых консультациях постоянных представителей всех 27 стран ЕС. По информации издания, европейские дипломаты обсуждают порядок действий на случай крупной гибридной атаки, которая может привести к многочисленным человеческим жертвам.

Одним из поводов для переговоров стал инцидент в немецком Лейпциге. Представители европейских стран рассматривают его как пример потенциально опасных происшествий, требующих согласованной реакции.

В последние годы власти Евросоюза неоднократно обвиняли Москву в кибератаках, диверсиях и других гибридных операциях. Российская сторона отвергает подобные утверждения и заявления о якобы существующих планах нападения на государства НАТО.

Президент России Владимир Путин также неоднократно опровергал намерения Москвы атаковать европейские страны, называя разговоры о российской угрозе ложью.

Ранее Life.ru сообщал о закрытых переговорах стран Евросоюза по поводу возможной масштабной гибридной атаки. По данным Politico, представители 27 государств обсуждали сценарий с многочисленными человеческими жертвами и возможные меры реагирования. Среди предложений — создание экстренных групп, выделение финансирования пострадавшим странам и координация действий руководства ЕС.