Европа готовится к «кошмарному сценарию»: ЕС тайно обсуждает атаку с жертвами
Politico: ЕС готовит ответ на «гибридную атаку» с человеческими жертвами
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Страны Евросоюза за закрытыми дверями обсуждают, как действовать в случае крупной «гибридной атаки», которая приведёт к гибели людей. По данным Politico, дипломаты считают такой сценарий всё более вероятным.
Переговоры в последние недели проходили между послами всех 27 государств ЕС в так называемом ограниченном формате — без телефонов и помощников. Обсуждения активизировались после инцидента с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, который произошёл в августе.
На одной из последних встреч дипломаты отдельно рассматривали сценарии с многочисленными пострадавшими. Среди возможных мер обсуждались развёртывание экстренных групп реагирования, выделение европейского финансирования пострадавшему государству и координация публичных заявлений руководства институтов ЕС.
При этом единства внутри объединения нет. Ряд государств опасается, что Брюссель начнёт дублировать функции НАТО и усложнит принятие решений в момент кризиса. В частности, обсуждается, какие задачи в подобной ситуации должны оставаться за альянсом, а какие — за структурами Евросоюза.
ЕС уже располагает механизмами реагирования на кибератаки, вмешательство в выборы и диверсии, однако нынешние консультации посвящены событиям с более тяжёлыми последствиями. Представители Евросоюза связывают рост таких рисков в том числе с действиями России.
История с подготовкой новых механизмов развивается с сентября. После обвинений Берлина в адрес Москвы Германия решила не задействовать статью 4 НАТО из-за происшествия в Лейпциге, однако вынесла вопрос на обсуждение Совета альянса. Затем Урсула фон дер Ляйен предложила создать в ЕС собственный механизм экстренных консультаций, рассчитанный в том числе на диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения дронов. Инициатива вызвала обеспокоенность в НАТО, где опасаются пересечения полномочий. Позднее генсек альянса Марк Рютте сообщил о подготовленных непубличных вариантах ответа на гибридные угрозы. При этом президент Финляндии Александр Стубб призвал европейцев не допускать чрезмерной реакции на подобные риски.
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