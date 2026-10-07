Европа готовится к «кошмарному сценарию»: ЕС тайно обсуждает атаку с жертвами

Страны Евросоюза за закрытыми дверями обсуждают, как действовать в случае крупной «гибридной атаки», которая приведёт к гибели людей. По данным Politico, дипломаты считают такой сценарий всё более вероятным.

Переговоры в последние недели проходили между послами всех 27 государств ЕС в так называемом ограниченном формате — без телефонов и помощников. Обсуждения активизировались после инцидента с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, который произошёл в августе.

На одной из последних встреч дипломаты отдельно рассматривали сценарии с многочисленными пострадавшими. Среди возможных мер обсуждались развёртывание экстренных групп реагирования, выделение европейского финансирования пострадавшему государству и координация публичных заявлений руководства институтов ЕС.

При этом единства внутри объединения нет. Ряд государств опасается, что Брюссель начнёт дублировать функции НАТО и усложнит принятие решений в момент кризиса. В частности, обсуждается, какие задачи в подобной ситуации должны оставаться за альянсом, а какие — за структурами Евросоюза.

ЕС уже располагает механизмами реагирования на кибератаки, вмешательство в выборы и диверсии, однако нынешние консультации посвящены событиям с более тяжёлыми последствиями. Представители Евросоюза связывают рост таких рисков в том числе с действиями России.