Федеральный совет Швейцарии утвердил новую Стратегию безопасности страны. В документе среди серьёзных вызовов названы конфликт на Украине, гибридные угрозы и уязвимость критически важной инфраструктуры.

Стратегия включает три основных направления. Первое — повышение устойчивости государства, экономики и общества к кризисам. Второе — усиление защиты населения, государственных институтов и важных объектов от различных угроз. Третья задача — укрепление обороноспособности. Швейцария намерена повысить готовность к возможному вооружённому нападению.

Всего положения документа конкретизированы в десяти целях и 46 мерах. Среди приоритетов — противодействие гибридным атакам, защита критической инфраструктуры и борьба с организованной преступностью.

Ранее Life.ru сообщал, что Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в России. Государственный секретариат и МИД Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle и оказывают поддержку по дипломатическим каналам. Цель — дать компании возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления.