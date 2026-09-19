Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 12:46

Швейцария усиливает оборону на фоне конфликта на Украине и гибридных угроз

Швейцария утвердила новую стратегию национальной безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Федеральный совет Швейцарии утвердил новую Стратегию безопасности страны. В документе среди серьёзных вызовов названы конфликт на Украине, гибридные угрозы и уязвимость критически важной инфраструктуры.

Стратегия включает три основных направления. Первое — повышение устойчивости государства, экономики и общества к кризисам. Второе — усиление защиты населения, государственных институтов и важных объектов от различных угроз. Третья задача — укрепление обороноспособности. Швейцария намерена повысить готовность к возможному вооружённому нападению.

Всего положения документа конкретизированы в десяти целях и 46 мерах. Среди приоритетов — противодействие гибридным атакам, защита критической инфраструктуры и борьба с организованной преступностью.

В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине
В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в России. Государственный секретариат и МИД Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle и оказывают поддержку по дипломатическим каналам. Цель — дать компании возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar