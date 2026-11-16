В 2025 году в России зарегистрировали 3,7 млн пациентов с ожирением, и 700 тысяч из них — дети. За последние пять лет число случаев у детей до 14 лет выросло в 1,3 раза. Такие данные Минздрава привёл академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Причин, по его словам, две. Первая — ребёнок получает с едой больше энергии, чем успевает потратить. Избыток превращается в жировые отложения. Вторая — нарушенный режим питания: чаще всего переедание приходится на полдник и ужин, плюс сказывается избыток перекусов.

«Самое главное, что фастфуд нам сегодня подарил? Мы нарушили генетически заложенную культуру питания: завтрак, обед, ужин», — приводит издание слова Онищенко.

Он описал и конкретную картину: ребёнок идёт по улице и немытыми руками берёт картошку, которую пожарили «в коричневом мешке». Так перекус вытесняет нормальный приём пищи, а вместе с ним — и культуру еды.

Выход академик видит в воспитании. По его мнению, привычки, заложенные в первые годы жизни, человек пронесёт через всю жизнь — именно поэтому так важен пример и объяснение, а не только запреты.