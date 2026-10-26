Кашляющий пассажир: Life.ru выяснил, где можно заразиться туберкулёзом

Поездка в переполненном метро или сосед с сильным кашлем в автобусе — можно ли в таких ситуациях заразиться туберкулёзом? На этот вопрос в беседе с Life.ru ответила заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера (МОКПТД) Ирина Лапырева.

Опасения понятны, однако далеко не каждый контакт с больным представляет угрозу. Основной путь передачи туберкулёза — воздушный. Человек с заразной формой заболевания лёгких может выделять микобактерии при кашле, разговоре или чихании. Они попадают в воздух и при определённых условиях способны сохраняться в нём несколько часов. Особенно это касается закрытых помещений с плохой вентиляцией. Ирина Лапырева Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера (МОКПТД)

По словам специалиста, заразиться во время обычной короткой поездки в общественном транспорте маловероятно. Гораздо большее значение имеют длительность контакта, количество микобактерий, выделяемых больным, и условия, в которых находятся люди.

Сам по себе факт поездки в одном автобусе с больным туберкулёзом ещё не означает заражения. Наибольший риск возникает при длительном и тесном контакте с человеком, который выделяет микобактерии, особенно в плохо проветриваемом помещении. Поэтому вероятность заражения при кратковременной встрече значительно ниже, чем при постоянном общении с заболевшим.

Туберкулёз может затронуть любого человека независимо от его социального положения. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, в том числе при некоторых хронических заболеваниях.

Распознать болезнь по одним симптомам невозможно. Длительный кашель, слабость, повышенная температура, ночная потливость и потеря веса встречаются и при других заболеваниях. Кроме того, туберкулёз иногда протекает без выраженных жалоб.

Поэтому не стоит игнорировать профилактические обследования. Если человек длительное время контактировал с больным заразной формой туберкулёза, необходимо обратиться к врачу, даже если самочувствие остаётся нормальным. Снизить риск заражения помогают хорошая вентиляция помещений, своевременное выявление больных и эффективное лечение.

«А вот отказываться от общественного транспорта или опасаться любой общей посуды из-за туберкулёза оснований нет», — заключила эксперт.

Ранее врач-фтизиатр Ольга Баронова объяснила Life.ru, как ребёнок может заразиться туберкулёзом в школе. По её словам, выявление заболевания у одного ученика ещё не означает, что инфекцию получили остальные дети. Специалисты должны выяснить, выделял ли заболевший микобактерии, как долго он контактировал с окружающими и в каких условиях проходило общение.