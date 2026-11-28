Фонд бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* Renew Democracy Initiative (RDI) предложил состоятельным спонсорам возможность лично поговорить с гроссмейстером за пожертвование в размере 50 тысяч долларов. Такое предложение организация разместила накануне декабрьской конференции в Вашингтоне. Информация о стоимости спонсорских пакетов опубликована на официальном сайте фонда.

За 50 тысяч долларов благотворитель получает не только закрытый телефонный разговор с Каспаровым*, но и рекламное размещение в издании организации The Next Move. В пакет также входят доступ за кулисы конференции, памятная шахматная доска, книга с автографом и благодарственное письмо.

Желающим стать главным спонсором мероприятия придётся заплатить уже 80 тысяч долларов. За эту сумму фонд обещает присвоить имя благотворителя коктейльному приёму, упомянуть его в рекламных материалах и предоставить дополнительные возможности для общения с руководством организации.

Сбор средств проходит на фоне сокращения финансовых резервов RDI. Согласно американской налоговой отчётности, чистые активы организации уменьшились с 4,19 миллиона долларов в конце 2022 года до 2,06 миллиона по итогам 2024-го. Таким образом, за два года фонд потерял около половины финансовой подушки. При этом только за 2024 год расходы превысили поступления примерно на 435 тысяч долларов.

Как утверждает Mash, финансовые трудности затронули и связанные с шахматистом зарубежные компании. В Великобритании Applied AI Corporation столкнулась с претензиями регистратора к юридическому адресу, а эстонская Wise Moves, принадлежащая Каспарову* и его супруге, по итогам 2025 года имела обязательства в размере 38 тысяч евро при активах около 14 тысяч евро.

Ранее Life.ru писал, что судебные приставы начали принудительно взыскивать с 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* 33,6 тысячи рублей. Из этой суммы 30 тысяч составляет неоплаченный штраф за нарушение законодательства об иностранных агентах, ещё 3,6 тысячи — исполнительский сбор.

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