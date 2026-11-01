Судебные приставы начали принудительно взыскивать с 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* 33,6 тысячи рублей. Из этой суммы 30 тысяч составляет неоплаченный штраф за нарушение законодательства об иностранных агентах, ещё 3,6 тысячи — исполнительский сбор. Это следует из судебных материалов, пишет ТАСС.

Основанием для возбуждения исполнительного производства стали документы Хамовнического районного суда Москвы. Каспарова* признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка предоставления сведений о деятельности иностранного агента.

На добровольную оплату штрафа отводилось 60 дней после вступления судебного постановления в законную силу. Однако деньги в установленный срок не поступили, поэтому материалы передали судебным приставам.

Теперь помимо первоначального штрафа шахматисту предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 3600 рублей. С января 2026 года его стандартная ставка составляет 12% от взыскиваемой суммы.

Ранее Life.ru писал, что эстонская компания Гарри Каспарова* Wise Moves OÜ за год лишилась почти 95% выручки и закончила 2025 год с убытком. Согласно финансовой отчётности предприятия, поступления сократились с €23,3 тысячи до €1,2 тысячи, а чистый убыток достиг €11,7 тысячи.