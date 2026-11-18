Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пошутил об оплате проезда в автомобиле с высокопоставленными чиновниками, среди которых находились Антон Силуанов, Максим Орешкин и Максим Решетников. Забавный эпизод показал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Российская делегация в Китае. Видео © Юнашев LIVE

«Касса сзади», — ответил Чернышенко на шутку корреспондента об оплате проезда.

Юнашев сравнил автомобиль с российскими чиновниками с маршруткой, в которой собрались самые влиятельные люди страны. Журналист решил обыграть ситуацию привычным для пассажиров общественного транспорта вопросом о передаче денег за поездку.

Вице-премьер поддержал шутку и указал на задние сиденья, где расположились заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Эпизод произошёл во время поездки российских чиновников в Китай, куда они прибыли в составе делегации президента Владимира Путина для участия в мероприятиях саммита АТЭС.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимира Путина во время визита в Китай сопровождает представительная делегация, в которую вошли три вице-премьера, семь министров и руководители крупнейших российских компаний. Состав участников поездки представил помощник президента Юрий Ушаков, отметив, что делегация примет участие в переговорах с китайской стороной.