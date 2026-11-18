Силуанов, Белоусов, Чернышенко и Фальков: Юнашев описал «ротацию бесед» российских министров в Шэньчжэне
Юнашев показал неформальное общение российских министров в Шэньчжэне
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Российские министры и вице-премьеры воспользовались поездкой в китайский Шэньчжэнь, чтобы пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. За сменой собеседников наблюдал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, рассказавший об этом в своём канале «Юнашев LIVE».
Общение членов российской делегации на саммите АТЭС. Видео © Юнашев LIVE
Сначала вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов беседовал с главой Минобороны Андреем Белоусовым. Журналист обратил внимание, что спустя некоторое время состав участников общения изменился.
«Наблюдаю ротацию», — отметил Юнашев, описывая происходящее.
Позднее место Силуанова занял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а вместо Белоусова в беседе участвовал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Затем к чиновникам присоединился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ранее Life.ru сообщал, что в состав российской делегации во время визита Владимира Путина в Китай вошли три вице-премьера, семь министров и руководители крупнейших компаний. Состав участников переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заранее представил помощник президента России Юрий Ушаков.
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