Кассация оставила в силе приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому и экс-соучредителю V.M.H.Y. Павлу Масловскому по делу о хищении 126 миллионов долларов у кипрской инвестиционной компании. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Масловского Дмитрий Ляховецкий.

«Кассация приговор оставила без изменений, отклонила все жалобы», — заявил защитник.

В апреле 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам лишения свободы, Масловского — к 13,5 года по совокупности с ранее вынесенным приговором, а предпринимательницу Светлану Безрукову — к пяти годам. Впоследствии Мосгорсуд освободил всех троих от отбывания наказания из-за истечения срока давности. Однако фигуранты остались под стражей в связи с новым уголовным делом.

Сейчас суд рассматривает второе дело, связанное с предполагаемым хищением более 14 миллиардов рублей через невозвратные банковские кредиты. По версии следствия, Масловский в 2011 году создал преступное сообщество, участники которого выдавали займы подконтрольным организациям.

По этому делу на скамье подсудимых находятся шесть человек. Гособвинение запросило для Масловского 22 года колонии, для Якубовского и акционера «М2М Прайвет Банка» Андрея Новикова — по 19 лет, для Безруковой и Инны Ивановой — по 18 лет, для Татьяны Шаблыко — 17 лет. Защита должна представить свою позицию 13 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура запросила 19 лет колонии для бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского. На судебных прениях обвинение также потребовало назначить Павлу Масловскому 22 года лишения свободы.