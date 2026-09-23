Прокурор запросил 19 лет колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Гособвинение потребовало приговорить бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского к 19 годам лишения свободы.

«Прошу признать их виновными и назначить наказания в виде лишения свободы на сроки 19 лет Якубовскому и 22 лет Масловскому», — обратился к суду прокурор на прениях сторон.

В апреле 2025 года Якубовского уже приговорили к восьми годам колонии общего режима по другому делу. Суд признал его виновным в мошеннической схеме, ущерб от которой оценивался более чем в 126 млн долларов. Сейчас против него выдвинуты новые обвинения.

Напомним, в Москве суд рассматривает уголовное дело в отношении владельца «М2М Прайвет Банка» и «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Павла Масловского, бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов дела о растрате более 14 млрд рублей. Следствие считает, что участники схемы похищали средства банков и коммерческих структур, оформляя невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.