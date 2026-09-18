Новенький iPhone 18 Pro Max в модном оттенке Burgundy продали за 1,6 млн рублей в Чечне. Столь внушительный ценник объясняется кастомным исполнением смартфона, пишет Mash Gor.

Кастомный iPhone 18 Pro Max с золотом продали за 1,6 млн рублей в Чечне. Видео © Telegram / Mash Gor

Корпус гаджета украсили напылением из 24-каратного золота. При этом объём встроенной памяти устройства не уточняется. Особое оформление получил не только сам смартфон. Вместо обычной коробки дорогостоящий iPhone передали покупателю в чемодане того же бордового оттенка.

Для сравнения, обычные iPhone 18 Pro Max в цвете Burgundy уже появились в российской продаже по цене примерно от 150 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.

Ранее Life.ru рассказывал, что iPhone 18 Pro Max начали продавать в Москве ещё до официального мирового старта. На «Горбушкином Дворе» стоимость первых аппаратов доходила до 900 тысяч рублей. По данным продавцов, речь шла о единичных экземплярах, за которые покупатели были готовы переплачивать ради возможности получить новинку раньше остальных.