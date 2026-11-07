В Московском зоопарке родился детёныш беличьего саймири — небольшой обезьяны, обитающей в тропических лесах Южной Америки. Малыш появился на свет ещё 16 сентября, однако о пополнении стало известно только сейчас. Увидеть нового обитателя посетители могут в павильоне «Приматы», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Пол детёныша сотрудники зоопарка пока не определили. Сейчас маленький саймири питается исключительно материнским молоком, но вскоре начнёт знакомиться с твёрдыми кормами. Большую часть времени малыш проводит на спине своей матери по кличке Герда, которая заботливо присматривает за потомством.

У новорождённого уже есть большая семья. Рядом с ним живут двухлетний брат Сэмюэль и шестилетняя сестра Тутси. Оба проявляют интерес к новому члену группы и периодически подходят к нему. Кроме того, в вольере находятся отец детёныша — самец Кай — и сестра Герды по кличке Тэфи.

«У саймири о потомстве обычно заботятся самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие члены семейства», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Беличьи саймири относятся к семейству цепкохвостых обезьян. В природе они встречаются в Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Французской Гвиане, Суринаме и Венесуэле. Эти подвижные приматы ведут дневной образ жизни и предпочитают держаться большими группами.

При рождении детёныш саймири весит в среднем всего около 100 граммов. Взрослые особи значительно крупнее: их масса составляет от 600 граммов до 1,1 килограмма, а длина тела достигает 25–35 сантиметров.

Особенность этих обезьян — длинный хвост, который может вырастать до 42 сантиметров. Он помогает животным удерживать равновесие во время передвижения по веткам. А когда саймири отдыхают или спят, они нередко обвивают хвост вокруг собственного тела.

Ранее Life.ru сообщал о рождении редкого львинохвостого макака в Московском зоопарке. Пятилетняя самка по кличке Зита впервые стала мамой. Заботиться о новорождённом сыне ей помогают другие члены семейства — бабушка Калетта и тётя Гита.