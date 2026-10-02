Катафалк с гробом загорелся по пути на похороны и попал на видео

Катафалк с гробом внутри загорелся по дороге на похороны в Панаме. Женщина-водитель успела выбраться из охваченной огнём машины, а затем вытащила гроб, не позволив пламени добраться до тела, сообщает Need To Know.

В Панаме женщина спасла гроб из загоревшегося по пути катафалка. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / In The News

Инцидент произошёл 29 сентября, когда катафалк направлялся на захоронение в населённый пункт Ла-Колорада в провинции Верагуас. Очевидцы сняли на видео автомобиль, полностью охваченный пламенем и густым дымом. Рядом на дороге уже находился спасённый из машины гроб.

По данным издания, водитель не пострадала. Огонь также не успел повредить останки находившегося внутри покойного, однако сам катафалк получил серьёзные повреждения.

Машина принадлежала похоронному бюро La Gloria. После случившегося компания заверила клиентов, что чрезвычайную ситуацию удалось быстро взять под контроль, сотрудники находятся в безопасности, а семье умершего оказали необходимую поддержку.

Несмотря на пожар, запланированную церемонию отменять не пришлось — похороны состоялись по плану. Что именно стало причиной возгорания катафалка, пока неизвестно: официальной информации от пожарных на этот счёт не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном случае, связанном с похоронами. В Индии семья кремировала тело, решив, что хоронит своего пропавшего родственника, однако почти месяц спустя мужчина неожиданно вернулся домой живым. Теперь родные и полиция выясняют, кого на самом деле предали огню.