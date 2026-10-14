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Регион
Опубликовано 14 октября, 11:51

«Категорически против»: Киргизия отказалась быть разменной монетой в миграционном вопросе с Европой

Киргизия отказалась от обмена мигрантами с Европой ради устройства своих

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти Киргизии наотрез отказались от схемы, которую предложили ряд европейских стран: они готовы трудоустраивать киргизских граждан у себя, но лишь в обмен на то, что республика примет у себя беженцев, находящихся сейчас в Европе. С таким заявлением в национальном парламенте выступил руководитель киргизского МИДа Жээнбек Кулубаев.

«Мы выступаем категорически против этого», — сказал он в национальном парламенте Киргизии.

Дипломат напомнил, что прежде некоторые европейские государства действительно давали согласие на приём трудовых мигрантов из Киргизии, но выдвигали при этом встречное условие — республика должна была согласиться разместить у себя мигрантов из Африки и Афганистана. Подобный формат, отметил Кулубаев, киргизскую сторону не устраивает, и переговоры по трудовой миграции с Европой в таком ключе продолжать она не собирается.

При этом министр подчеркнул, что жители республики в последнее время всё активнее находят работу в других государствах — в частности, в США и Турции.

Киргизия предложила тестировать русский язык у детей мигрантов до выезда в Россию
Киргизия предложила тестировать русский язык у детей мигрантов до выезда в Россию

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, который освобождает часть иностранных работников от сдачи экзамена на знание русского языка. В документе уточняется, что речь идёт об иностранных специалистах, привлекаемых в рамках правительственных квот. Как следует из пояснительной записки, данная инициатива направлена на ускорение процедуры найма квалифицированных зарубежных сотрудников.

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Вероника Бакумченко
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