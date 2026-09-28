Катер «Майами» затонул из-за пробоины у берегов Приморья

Катер «Майами» затонул в бухте Спокойная в Японском море недалеко от Находки. Находившихся на борту людей спасло проходившее мимо судно, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл 28 сентября вблизи микрорайона Врангель. Люди успели эвакуироваться с маломерного судна, после чего их доставили на берег. По предварительным данным, причиной затопления стала пробоина в корпусе «Майами».

«Пострадавших нет, находившиеся на катере граждане эвакуировались и проходившим мимо судном доставлены на берег», — рассказали в прокуратуре.

Находкинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Надзорное ведомство также контролирует доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии с судном в Приморье — теплоход «Русский Восток» сорвался с якоря и сел на мель у Владивостока. На борту не было экипажа и груза, загрязнения акватории также не зафиксировали.