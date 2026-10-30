Катер с россиянами взорвался во время снорклинг-тура на Бали

Четверым российским туристам пришлось прыгнуть в море после взрыва и пожара на прогулочном катере у индонезийского острова Нуса-Пенида. По данным SHOT, россияне не пострадали, а капитана доставили в больницу с ожогами ног. Само происшествие подтвердила полиция округа Клунгкунг и показала в соцсети кадры взрыва на корабле.

Взрыв катера на Бали. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Zona Klungkung

Катер Naomi загорелся 29 октября около 13:40 по местному времени при выходе из бухты Гамат. Помощь подошла примерно в 14:50: пассажиров и экипаж эвакуировало другое судно, проходившее поблизости. Между взрывом и спасением прошло около часа десяти минут.

Как выяснил SHOT, на борту находились Мурад, Амиран, Алима и Амина. Они отправились на частный тур для плавания с маской и трубкой. Маршрут включал бухты Манта, Кристал и Гамат. По сообщению полиции, перед появлением огня на катере раздался громкий хлопок. Гид и четверо туристов прыгнули за борт. Предварительно, взрыв мог быть связан с аккумулятором, однако точную причину ещё устанавливают.

Незадолго до происшествия катер проходил ремонт и обслуживание. Гид рассказал правоохранителям, что перед выходом техническое состояние судна и средства безопасности проверили и признали пригодными для поездки. Полиция собирает показания свидетелей.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на пассажирском пароме между Бали и Ломбоком. К эвакуации привлекали спасательные суда, корабли ВМС Индонезии и вертолёт, а работу осложняли высокие волны.