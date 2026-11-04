Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась о положении дел в стране и не стала подбирать выражения, оценивая работу киевских властей. По словам артистки, за официальными заявлениями о благополучии скрывается совсем другая реальность: люди беднеют, предприниматели закрывают бизнес, а привычные расходы на коммунальные услуги продолжают расти. Своё возмущение исполнительница выразила в интервью на YouTube, обвинив руководство страны в неспособности справиться с экономическими проблемами и коррупцией.

«Я не понимаю, почему власти по телевизору говорят, что всё окей. Но я же живу в этой стране. Тот, кто живёт здесь, понимает, что происходит. Люди нищают, бизнес закрывается, у людей денег на таблетки не хватает», — заявила Приходько.

Отдельно певица обратила внимание на стоимость коммунальных услуг. По её словам, украинцам обещали не повышать тарифы на газ и электричество, однако цены продолжают расти. Артистка также заявила о проблеме коррупции и напомнила о чиновниках, покинувших страну.

Свою оценку происходящему Приходько завершила эмоциональной фразой: «Мы катимся в жопу с этим руководством».