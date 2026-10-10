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Опубликовано 10 октября, 13:52

«Перессорили даже друзей»: Певица Приходько обрушилась на языковую политику Киева

Певица Приходько назвала навязывание украинского языка политической манипуляцией

Анастасия Приходько. Обложка © YouTube / Наталья Влащенко

Анастасия Приходько. Обложка © YouTube / Наталья Влащенко

Украинская певица Анастасия Приходько назвала принуждение к использованию украинского языка политической манипуляцией, которая привела к конфликтам между людьми. Об этом артистка рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко.

«Кому-то это не понравилось, они использовали самый избитый инструмент — язык. Кому это надо было, не знаю, но это очень хорошо сработало. Поругались между собой все, кто раньше дружил годами», — заявила Приходько.

Исполнительница подчеркнула, что сама продолжает разговаривать на русском языке. По её мнению, языковой вопрос на Украине превратили в инструмент политического противостояния, в результате чего разногласия возникли даже между людьми, которые прежде поддерживали многолетние дружеские отношения.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Приходько объяснила своё возвращение к русскому языку нежеланием подчиняться давлению. Певица призналась, что не понимает, почему должна менять привычный язык общения ради чужих требований. Она также выступила против разжигания споров на языковой почве.

Больше новостей о международных отношениях, политических решениях и событиях на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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