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Опубликовано 9 сентября, 15:11

«Не хочу, чтобы меня ломали»: Анастасия Приходько объяснила, почему снова говорит по-русски

Приходько объяснила возвращение к русскому языку манипуляциями на Украине

Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Украинская певица Анастасия Приходько объяснила, почему снова преимущественно разговаривает по-русски. По словам артистки, языковой вопрос на Украине начали использовать как инструмент манипуляций. Исполнительница заявила, что не хочет участвовать в подобном противостоянии.

«Мне не нравится эта история, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего», — подчеркнула Приходько в разговоре с журналистом.

Ранее артистка уже выступала против разжигания споров вокруг русского и украинского языков. По её мнению, дальнейшее обострение такого конфликта способно привести страну к гражданскому противостоянию.

Приходько получила известность в России после победы в «Фабрике звёзд». В 2009 году она представляла РФ на Евровидении, а после 2014-го стала резко высказываться против России.

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Похожую позицию недавно заняла Настя Каменских, которая выступила против дискриминации русского языка на Украине. Певица заявила, что выросла в русскоязычном Киеве и считает выбор языка общения личным правом каждого человека.

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Полина Никифорова
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