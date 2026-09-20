Каток переехал экс-игрока сборной Англии Таунсенда в Таиланде

Тяжёлая машина для укатки газона сбила бывшего футболиста сборной Англии Андроса Таунсенда во время чемпионата Таиланда. Каток проехал по ногам 35-летнего игрока почти до пояса, однако тот избежал серьёзных травм.

Инцидент произошёл в перерыве встречи между «Паттани» и «Прачуапом». Таунсенд разминался вместе с партнёрами и вышел за пределы отведённой зоны, чтобы сделать передачу. Приближавшуюся технику он не заметил.

Видео © Х/Footballtweet

Каток, которым управлял сотрудник стадиона, сбил футболиста с ног и продолжил движение. Водитель остановил машину, спрыгнул на поле и попытался приподнять конструкцию. На помощь Таунсенду также бросились другие игроки.

Несмотря на пугающие кадры, медицинская помощь англичанину не потребовалась. Он самостоятельно поднялся, продолжил разминку, а затем вышел на замену в концовке встречи.

«Прачуап» разгромил соперника со счётом 3:0. После матча Таунсенд с юмором отреагировал на случившееся в соцсети: «Оказывается, выезд к «Сток Сити» был не так уж плох».

Таунсенд провёл 13 матчей за сборную Англии и сыграл почти 300 встреч в Английской премьер-лиге. В разные годы он защищал цвета «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Лутона», а также турецкого «Антальяспора». В Таиланде футболист выступает с 2025 года: сначала он играл за «Канчанабури Пауэр», а затем перешёл в «Прачуап».

На этой неделе бывший клуб Таунсенда — лондонский «Тоттенхэм» — уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Победный мяч мерсисайдцы забили на 54-й минуте, а окончательный результат установили уже в добавленное время.