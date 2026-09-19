«Нога как у слона»: Евгений Плющенко угодил в больницу в Анкаре после укуса осы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в больнице в Анкаре после укуса осы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети X. По его словам, насекомое ужалило его во время обеда.

Евгений Плющенко попал в больницу в Анкаре после укуса осы. Видео © X/ Evgeni Plushenko

«Попасть в больницу в Анкаре точно не входило в наши планы. Вчера днём на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую — было 18 операций, — я к этому отнёсся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона. Сделали капельницу, лежу, восстанавливаюсь», — написал Плющенко.

Фигурист отметил, что сначала не придал укусу особого значения. Однако на следующий день его нога сильно опухла, после чего потребовалась медицинская помощь. Врачи поставили спортсмену капельницу. Сейчас Плющенко находится под наблюдением и восстанавливается.

Ранее Life.ru сообщал, что Евгений Плющенко перенёс петербургские показы ледового шоу «Белоснежка» с конца октября на 7 января 2027 года. Причиной стало участие фигуристов постановки в международных соревнованиях, сообщил двукратный олимпийский чемпион.