Катя Лель обвинила учёных в невежестве и отказалась говорить об инопланетянах

Певица Катя Лель заявила, что больше никогда не будет публично обсуждать истории об инопланетянах из-за волны критики со стороны учёных. При этом исполнительница обрушилась с ответными упрёками на академиков, которые высмеяли её рассказы в эфире федерального ток-шоу.

По словам артистки, её возмутило обсуждение. Она возмутилась что учёные публично называли её сказочницей и лгуньей за истории про украденные зубы.

«Для меня такое поведение учёных — признак невежественности. Мы живём в современном мире, где уже давно доказано, что иные цивилизации существуют», — подчеркнула Лель в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее певица заявила, что обнаружила у себя ДНК инопланетян. По словам Кати Лель, люди, которые обращаются к ней за помощью, нашли в ней внеземные гены. Также артистка рассказывала, что инопланетяне забрали её песню «Мой мармеладный».