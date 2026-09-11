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Опубликовано 11 сентября, 14:18

Катя Лель обвинила учёных в невежестве и отказалась говорить об инопланетянах

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Певица Катя Лель заявила, что больше никогда не будет публично обсуждать истории об инопланетянах из-за волны критики со стороны учёных. При этом исполнительница обрушилась с ответными упрёками на академиков, которые высмеяли её рассказы в эфире федерального ток-шоу.

По словам артистки, её возмутило обсуждение. Она возмутилась что учёные публично называли её сказочницей и лгуньей за истории про украденные зубы.

«Для меня такое поведение учёных — признак невежественности. Мы живём в современном мире, где уже давно доказано, что иные цивилизации существуют», — подчеркнула Лель в беседе с Общественной Службой Новостей.

Лучше летающая тарелка? Катя Лель объяснила, почему боится водить авто
Лучше летающая тарелка? Катя Лель объяснила, почему боится водить авто

Ранее певица заявила, что обнаружила у себя ДНК инопланетян. По словам Кати Лель, люди, которые обращаются к ней за помощью, нашли в ней внеземные гены. Также артистка рассказывала, что инопланетяне забрали её песню «Мой мармеладный».

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Борис Эльфанд
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