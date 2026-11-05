Каунас: До 50% призывников в Литве не могут нести службу по здоровью
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В Литве от 40 до 50% потенциальных призывников не могут нести строевую службу по состоянию здоровья, заявил журналистам министр обороны Робертас Каунас. По его словам, Государственный совет обороны обсуждал, как привлечь этих молодых людей к службе после перехода на всеобщий призыв.
Среди возможных вариантов Каунас назвал работу в сфере кибербезопасности для молодых людей с навыками в IT. Он также предложил рассмотреть службу в структурах МВД, где, по его словам, не хватает сотрудников пограничной службы.
Сейчас Литва призывает более пяти тысяч человек в год. После реформы власти рассчитывают набирать около 7,5 тысячи. Для женщин служба останется добровольной.
Ранее сообщалось, что Литва подписала контракт на приобретение морских минных систем Blocker у финской компании Forcit. Соглашение заключило Агентство оборонных ресурсов при Минобороны республики. Министр обороны Робертас Каунас назвал морские мины важной частью обороны страны и обеспечения безопасности на Балтике. По его словам, Литва намерена согласовывать действия с другими покупателями системы, чтобы выстроить единую систему.