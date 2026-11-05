В Литве от 40 до 50% потенциальных призывников не могут нести строевую службу по состоянию здоровья, заявил журналистам министр обороны Робертас Каунас. По его словам, Государственный совет обороны обсуждал, как привлечь этих молодых людей к службе после перехода на всеобщий призыв.

Среди возможных вариантов Каунас назвал работу в сфере кибербезопасности для молодых людей с навыками в IT. Он также предложил рассмотреть службу в структурах МВД, где, по его словам, не хватает сотрудников пограничной службы.

Сейчас Литва призывает более пяти тысяч человек в год. После реформы власти рассчитывают набирать около 7,5 тысячи. Для женщин служба останется добровольной.