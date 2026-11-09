В Подмосковье арестовали пятерых мужчин, обвиняемых в похищении человека, которого насильно вывезли в Северную Осетию и заставляли открыть доступ к банковскому приложению ради 7,6 тысячи долларов. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, уточнив, что фигуранты останутся под стражей до 28 декабря.

По версии следствия, история началась 11 августа в Мытищах. Обвиняемые потребовали от потерпевшего шесть тысяч долларов и 70 тысяч рублей, утверждая, что деньги якобы пойдут на взятку должностным лицам за прекращение уголовного преследования.

Однако на этом предполагаемые вымогатели не остановились. Спустя неделю, 18–19 августа, они против воли мужчины посадили его в автомобиль и вывезли из Московской области в Северную Осетию, не позволяя покинуть машину.

Во время поездки похитители, как считают следователи, оказывали на потерпевшего физическое и психологическое давление, угрожали расправой и требовали разблокировать банковское приложение. Получив доступ к счёту, они рассчитывали перевести себе ещё 7,6 тысячи долларов.

В отношении пятерых фигурантов расследуется уголовное дело по статьям о похищении человека, мошенничестве и вымогательстве. Мытищинский городской суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил обвиняемых в СИЗО до 28 декабря 2026 года.