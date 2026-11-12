Казахстан с сентября 2026 года прекратил отгрузку нефти через российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. Причиной стали технические ограничения на транзитной трубопроводной системе. При этом республика продолжает выполнять экспортные обязательства, перенаправив сырьё по другим маршрутам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минэнерго Казахстана Асель Серикпаеву.

В ведомстве подчеркнули, что приостановка носит временный характер и связана исключительно с инфраструктурными ограничениями. Действующие договорённости между сторонами сохраняются, а все запланированные объёмы нефти продолжают поступать покупателям по альтернативным направлениям.

«С сентября текущего года отгрузка казахстанской нефти через морской порт Усть-Луга временно не осуществляется», — заявила Серикпаева.

Представитель Минэнерго отдельно прокомментировала атаку беспилотников на порт Усть-Луга, произошедшую в ночь на 11 ноября. По её словам, этот инцидент не отразился на казахстанском нефтяном экспорте, поскольку к тому моменту поставки через терминал уже были приостановлены более двух месяцев.

Казахстан использует для транспортировки нефти магистральный трубопровод «Узень — Атырау — Самара», соединённый с российской нефтепроводной системой. По данным национального оператора «КазТрансОйл», за январь — октябрь 2026 года по участку Атырау — Самара было прокачано 8,37 миллиона тонн нефти. Из них около 1,96 миллиона тонн направили в сторону Усть-Луги, а ещё 3,72 миллиона — в Новороссийск. Эти показатели учитывают поставки за весь десятимесячный период, включая месяцы до остановки отгрузок.

Вопрос восстановления нефтяного транзита уже обсуждается между Астаной и Москвой. Ещё 5 ноября казахстанское Минэнерго направило российской стороне запрос о возобновлении транспортировки по нефтепроводу «Дружба» и отгрузок через Усть-Лугу. Однако, как сообщил 10 ноября глава ведомства Ерлан Аккенженов, ответа на обращение республика пока не получила.

Ранее Life.ru сообщал, что Казахстан обратился к России с просьбой восстановить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба», приостановленный ещё в мае 2026 года. Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что лично передал соответствующий запрос российской стороне. По его словам, технические возможности для возобновления поставок у Казахстана имеются, однако дальнейшие действия зависят от решения Москвы. Ранее этот маршрут использовался для доставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Германии.