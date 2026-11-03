Поставки казахстанской нефти по магистральному трубопроводу «Атырау — Самара» полностью восстановлены после вынужденной остановки из-за атаки беспилотников. С 3 ноября транспортировка сырья осуществляется в обычном режиме, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

Возобновить работу нефтяной магистрали удалось после проверки состояния инфраструктуры. Специалисты обследовали оборудование, чтобы убедиться в возможности безопасной дальнейшей эксплуатации.

«После технического обследования прокачка была возобновлена», — подчеркнули в ведомстве.

Перебои с транспортировкой возникли 2 ноября. Тогда казахстанское Минэнерго объявило о временной приостановке поставок вследствие атаки дронов на объекты нефтетранспортной системы.

Теперь трубопровод вновь функционирует без ограничений. Маршрут «Атырау — Самара» используется для доставки казахстанского сырья в Россию с последующим направлением по системе магистральных нефтепроводов.