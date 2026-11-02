Транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара временно приостановили после атаки беспилотников на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Об этом сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

По её словам, объекты нефтетранспортной инфраструктуры подверглись атаке в ночь на 2 ноября. В связи с произошедшим прокачку нефти остановили в 06:09 по времени Астаны, что соответствует 04:09 по московскому времени.

В настоящее время профильные службы оценивают техническое состояние объектов инфраструктуры. Специалистам предстоит определить, когда транспортировка нефти сможет возобновиться в штатном режиме.

В Минэнерго Казахстана рассчитывают, что приём нефти по этому направлению восстановят в ближайшее время. Точные сроки возобновления поставок пока не называются.

Нефтепровод Атырау — Самара обеспечивает транспортировку казахстанской нефти в Россию и её дальнейшие поставки по системе магистральных трубопроводов. Временная остановка затронула именно это направление, а не всю нефтетранспортную систему Казахстана.