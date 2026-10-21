Каждые два года одно и то же: Кореевед призвал игнорировать слухи о «смерти» Ким Чен Ына

Сообщения о якобы тяжёлой болезни и возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не заслуживают доверия, поскольку подобные слухи появляются регулярно и впоследствии не подтверждаются. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат исторических наук, профессор и кореевед Андрей Ланьков, комментируя очередную волну публикаций о здоровье северокорейского руководителя.

По словам эксперта, подобные сообщения возникают примерно раз в два-три года. При этом Ланьков не отрицает наличия у Ким Чен Ына определённых проблем со здоровьем, однако считает, что распространяемые в СМИ сведения о его критическом состоянии обычно оказываются сильно преувеличенными.

«Исходя из предшествующего опыта, самое разумное — на подобные слухи не реагировать», — пояснил кореевед.

Новый всплеск обсуждений вызвала публикация британского таблоида The Sun, который со ссылкой на социальные сети написал о якобы произошедшем у Ким Чен Ына кровоизлиянии в мозг. Утверждалось, что северокорейский лидер впал в кому и был экстренно доставлен на лечение в Китай. Достоверных подтверждений этой информации не появилось.

В публикациях западных СМИ также появились предположения о возможной передаче власти сестре северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Согласно одной из обсуждаемых версий, она могла бы временно возглавить страну до совершеннолетия дочери Ким Чен Ына.

Ланьков призвал особенно осторожно относиться к подобным сенсациям, когда их распространяют издания с сомнительной репутацией. По мнению специалиста, история предыдущих слухов о состоянии северокорейского лидера не даёт оснований воспринимать новые неподтверждённые сообщения как достоверные факты.