Ким Чен Ын осмотрел выставку одежды на фоне слухов о коме

Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне 19 октября. Фотографии с мероприятия опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) на фоне распространившихся в соцсетях сообщений о смерти северокорейского лидера.







На снимках Ким рассматривает детскую обувь и женские пальто, а также жестикулирует во время разговора с сопровождающими. Слухи о смерти лидера КНДР распространил проживающий в США китайский диссидент Ваньцзюнь Се. Он утверждал, что Ким перенёс обширное кровоизлияние в мозг, впал в кому и умер после доставки в Пекин.

На выставке, по данным агентства, представили более 70,7 тыс. предметов одежды и свыше 170 тыс. пар обуви. В мероприятии участвовали более 270 производственных подразделений. Ким Чен Ын, как сообщило ЦТАК, призвал уделять больше внимания дизайну изделий и развитию производства одежды и обуви в регионах.

Напомним, британский таблоид The Sun со ссылкой на сообщения в Сети заявил, что Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг и был доставлен на лечение в Китай. Согласно этим утверждениям, Ким Чен Ын проходил экстренное лечение в Пекинском объединённом медицинском колледже. Последний раз его видели, как утверждалось, 11 октября во время посещения музея обороны в Пхеньяне. Аналитик по Северной Корее Бенедикт Роджерс заявил, что ожидает от властей страны свидетельств того, что с лидером всё в порядке. Он также напомнил, что слухи о смерти Ким Чен Ына возникали и раньше.