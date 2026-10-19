Британский таблоид «отправил» Ким Чен Ына в кому

Лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг и был доставлен на лечение в Китай. Такие неподтверждённые сообщения распространяются в социальных сетях, пишет британский таблоид The Sun.

Согласно этим утверждениям, Ким Чен Ын проходит экстренное лечение в Пекинском объединённом медицинском колледже. Последний раз его видели, как утверждается, 11 октября во время посещения музея обороны в Пхеньяне. Точное местонахождение объекта не раскрывалось.

Аналитик по Северной Корее Бенедикт Роджерс заявил, что ожидает от властей страны свидетельств того, что с лидером всё в порядке. Он также напомнил, что слухи о смерти Ким Чен Ына возникали и раньше. Председатель Демократической партии Китая Се Ваньцзюнь, в свою очередь, вновь предположил, что Ким Чен Ын мог умереть, а руководство страной перешло к его сестре Ким Ё Чжон, а не к дочери Ким Чжу Э. В качестве косвенного подтверждения он назвал отсутствие лидера КНДР на публике в последние дни.

Се Ваньцзюнь также утверждает, что после предполагаемого прихода к власти Ким Ё Чжон распорядилась возобновить вещание через громкоговорители в направлении Южной Кореи, произвести 201 предупредительный выстрел и предупредила о возможном расширении возможностей тактических ударов. По его мнению, обострение риторики в отношении Сеула призвано укрепить её позиции в армии и консолидировать власть.

Напомним, в августе 2020 года помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно заболел и впал в кому на несколько месяцев. Предположения о коме главы КНДР возникли из-за его редких появлений на публике. В сентябре Ким Чен Ын осмотрел районы провинции Хамгён-Намдо, пострадавшие от тайфуна «Майсак», и провёл заседание Трудовой партии Кореи (ТПК).