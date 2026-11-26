Так называемая транспортная мафия «Ивановские»* десятилетиями контролировала пассажирские перевозки в Ивановской области и получала с них деньги для криминального общака. Почти половина участников сообщества впоследствии отказалась от прежних связей и дала показания против бывших сообщников. Их свидетельства помогли прокуратуре добиться признания объединения экстремистским и обращения в доход государства активов стоимостью более 7 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изначально надзорное ведомство требовало признать экстремистами 64 человека, связанных с группировкой. Однако к завершению судебного разбирательства число ответчиков сократилось до 35. Остальные, по данным издания, публично раскаялись, вышли из сообщества и рассказали о механизмах формирования его финансовой базы.

Ключевым источником дохода для объединения стала транспортная отрасль. По данным суда, с 2013 года его участники установили контроль над рынком пассажирских перевозок Ивановской области, в том числе завладели Ивановским производственным объединением автовокзалов и пассажирских автостанций и ОАО «Автовокзал-Иваново». Прокурор региона Андрей Жугин описал влияние криминальных лидеров словами о том, что они «прикрепились к транспортным артериям области».

Деньги в общак приносил буквально каждый автобусный маршрут: в зависимости от наполняемости и пассажиропотока в теневую кассу ежемесячно поступало более 1 млн рублей. За покровительство также платили предприниматели, занимавшиеся торговлей, мелким производством и лесозаготовкой. По словам прокурора, перевозчики были вынуждены отдавать часть доходов, хотя сами криминальные структуры не вкладывались в развитие автобусов и автовокзалов.

Показания дали и бывшие участники объединения, находившиеся за границей. Один из них направил в суд нотариально заверенные сведения о том, как пополнялся общак и какие активы контролировали его бывшие сообщники. При этом, как отмечает «Ъ», среди оставшихся ответчиков были люди, которых обвиняли в продолжении сбора денег для теневой кассы и попытках скрыть имущество объединения.

По данным суда, сообщество действовало в регионе с 1990-х годов. Среди его руководителей назывались «вор в законе» Рубен Косян, известный также как Рубен Ивановский, «положенец» Денис Карташов и лидер ОПГ «Славянские» Евгений Холоша, убитый в 2016 году. Участники придерживались идеологии и традиций запрещённого в России движения АУЕ**.

В доход государства обращены активы 64 юридических лиц, контролировавших автоперевозки и лесозаготовку, 198 транспортных средств, 80 квартир и домов, 86 земельных участков и 71 нежилое помещение в Иванове, Москве и Подмосковье. Общая стоимость имущества превысила 7 млрд рублей. Ранее прокуратура оценивала активы, подлежащие изъятию, более чем в 6 млрд рублей.

Как сообщали в прокуратуре Ивановской области, объединение занималось вымогательствами, грабежами, разбоями и силовым переделом экономических сфер влияния. Позднее участники расширили деятельность на лесозаготовительную отрасль, а незаконные доходы, по данным надзорного ведомства, использовали для наращивания активов и финансирования противоправной деятельности.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура Ивановской области потребовала запретить деятельность ОПС «Ивановские» и обратить в доход государства имущество её участников. По данным надзорного ведомства, группировка контролировала почти весь рынок пассажирских перевозок региона, занималась вымогательствами, грабежами и разбоями, а также организовала незаконные рубки леса на сумму свыше 30 млн рублей.

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