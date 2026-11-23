Армянские фермеры по-разному переживают ограничения на поставки сельхозпродукции в Россию. Рыбоводческое хозяйство Margaryan Fish уже около полугода не может наладить сбыт, тогда как производители фруктов и спаржи сумели найти покупателей в других странах. О ситуации представители хозяйств рассказали RTVI.

Основатель Margaryan Fish Сурен Маргарян сообщил, что прежде предприятие продавало в России 99% выращенной форели. Теперь у хозяйства практически нет нормальных продаж, а выручки не хватает даже на закупку корма для рыбы. По словам предпринимателя, сейчас положение хуже, чем в первые два месяца после введения ограничений.

«Мы так долго работали с Россией, что каждый день, просыпаясь, я думаю о том, открыла ли Россия рынок и не умрет ли наш бизнес», — признался Маргарян.

Попытка выйти на европейский рынок пока не принесла результата. Одну из отправленных туда партий вернули. Предприниматель объяснил, что потенциальные покупатели запрашивали около 140 тонн рыбы в год, тогда как все армянские рыбоводческие хозяйства вместе производят примерно 75 тонн за один день.

Впрочем, некоторым производителям удалось быстрее перестроить экспорт. Владелец фруктового хозяйства Naughty Orchards Сергей Варданян рассказал, что после введения ограничений оперативно нашёл новых покупателей и не потерял ни килограмма урожая. Часть продукции отправили на Ближний Восток, остальное продали преимущественно в Польшу, Чехию и Болгарию.

Найти альтернативу российскому рынку удалось и фермеру Давиту Давтяну. Раньше он поставлял в Россию спаржу, а теперь экспортирует её в Сингапур, где уже наладил партнёрские отношения.

Россельхознадзор вводил ограничения на ввоз армянской продукции поэтапно весной и летом 2026 года. Меры затронули различные категории товаров, включая овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, рыбу и молочную продукцию. Российское ведомство объясняло решения выявленными нарушениями ветеринарных и фитосанитарных требований.

Ранее Life.ru сообщал, что Россельхознадзор сохранил ограничения на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении. Для возобновления поставок российская сторона потребовала документального подтверждения устранения выявленных нарушений.