«Каждый год вы это говорите»: Лавров пошутил с американской журналисткой в Нью-Йорке
Лавров пошутил в ответ на слова журналиста AP о его визитах в ООН
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил после слов журналиски Associated Press о его ежегодном приезде в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Перед началом вопроса представительница агентства отметила, что ей приятно снова видеть российского министра в Нью-Йорке.
«Каждый год вы это говорите», — с улыбкой ответил Лавров.
Журналистка призналась, что действительно повторяет эту фразу ежегодно. По её словам, она каждый раз говорит это искренне и считает, что глава российского МИД хорошо знаком с площадкой ООН.
Лавров регулярно возглавляет российскую делегацию на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До назначения министром иностранных дел он занимал должность постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке с 1994 по 2004 год.
Ранее Лавров в ООН попросил журналистов заняться событиями в Буче. Министр призвал выяснить имена людей, показанных на кадрах из города в 2022 году.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.