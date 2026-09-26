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Регион
Опубликовано 26 сентября, 19:27

«Каждый год вы это говорите»: Лавров пошутил с американской журналисткой в Нью-Йорке

Лавров пошутил в ответ на слова журналиста AP о его визитах в ООН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил после слов журналиски Associated Press о его ежегодном приезде в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Перед началом вопроса представительница агентства отметила, что ей приятно снова видеть российского министра в Нью-Йорке.

«Каждый год вы это говорите», — с улыбкой ответил Лавров.

Журналистка призналась, что действительно повторяет эту фразу ежегодно. По её словам, она каждый раз говорит это искренне и считает, что глава российского МИД хорошо знаком с площадкой ООН.

Лавров регулярно возглавляет российскую делегацию на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До назначения министром иностранных дел он занимал должность постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке с 1994 по 2004 год.

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Ранее Лавров в ООН попросил журналистов заняться событиями в Буче. Министр призвал выяснить имена людей, показанных на кадрах из города в 2022 году.

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Полина Никифорова
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