«Каждый год вы это говорите»: Лавров пошутил с американской журналисткой в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил после слов журналиски Associated Press о его ежегодном приезде в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Перед началом вопроса представительница агентства отметила, что ей приятно снова видеть российского министра в Нью-Йорке.

«Каждый год вы это говорите», — с улыбкой ответил Лавров.

Журналистка призналась, что действительно повторяет эту фразу ежегодно. По её словам, она каждый раз говорит это искренне и считает, что глава российского МИД хорошо знаком с площадкой ООН.

Лавров регулярно возглавляет российскую делегацию на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До назначения министром иностранных дел он занимал должность постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке с 1994 по 2004 год.

Ранее Лавров в ООН попросил журналистов заняться событиями в Буче. Министр призвал выяснить имена людей, показанных на кадрах из города в 2022 году.