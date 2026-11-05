Певица Татьяна Куртукова признала право на собственное мнение за Пелагеей, назвавшей её хит «Матушка» псевдонародным. Артистка прокомментировала слова коллеги на концерте в честь 65-летия Государственного Кремлёвского дворца.

«Каждый имеет право на собственное мнение», — ответила исполнительница на вопрос корреспондента NEWS.ru.

При этом Куртукова признавалась, что поначалу отказывалась петь композиции, в которых фольклор соединяется с современной музыкой. По словам звезды, во время обучения ей прививали бережное отношение к народному материалу и стремление сохранять его первоначальное звучание.

Ранее Татьяна Куртукова рассказала, что столкнулась с угрозами и навязчивым преследованием в соцсетях. Незнакомцы переходят от безобидных сообщений к непристойностям, отслеживают расписание концертов и обещают приехать на выступления. Блокировка не всегда помогает.