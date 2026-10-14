«Каждый пойдёт своей дорогой»: Певица Maruv ошарашила поклонников новостью о личной жизни

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, сообщила о расставании с супругом Александром Корсуном после 14 лет отношений. Артистка решила лично рассказать поклонникам об изменениях в своей семье, чтобы они узнали об этом от неё, а не из публикаций СМИ.

Объявление появилось на странице исполнительницы в соцсетях. Причины разрыва Maruv раскрывать не стала, подчеркнув, что сейчас её главная забота — благополучие ребёнка, которого пара воспитывает вместе.

«Вместе мы дали жизнь прекрасному ребёнку, сейчас для меня важно заботиться о его эмоциональном состоянии, обеспечить ему ощущение стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой», — написала певица.

Александр Корсун был не только мужем артистки, но и участвовал в развитии её музыкальной карьеры, занимаясь пиаром и менеджментом. На протяжении многих лет супруги совмещали семейную жизнь с совместной работой.

О рождении первенца пара сообщила летом 2022 года. При этом родители старались оберегать личную жизнь от публичного внимания и до сих пор не раскрывают пол ребёнка.

Широкую известность Maruv получила благодаря песням Drunk Groove и Siren Song. В 2019 году она выиграла украинский национальный отбор на «Евровидение», однако в итоге отказалась представлять страну на конкурсе из-за разногласий с организаторами.

После объявления о расставании певица не сообщила, планирует ли официально оформлять развод и как изменится её профессиональное сотрудничество с Александром. Других подробностей личной жизни артистка пока не раскрывает.

Ранее актриса Ольга Кабо рассказала о жизни после двух разводов. Как писал Life.ru 13 августа, артистка призналась, что пока не стремится к новым отношениям, предпочитая посвящать время детям и работе. По словам Кабо, сейчас ей комфортно одной, а главным критерием при принятии решений стало собственное эмоциональное состояние.