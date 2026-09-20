«Не хочу оставаться в этом ни минуты»: Саша Савельева сделала заявление после слухов о разводе

Саша Савельева порассуждала о кризисных отношениях на фоне слухов о возможном разводе с Кириллом Сафоновым. В соцсетях певица рассказала, что порой люди остаются рядом даже в непростых обстоятельствах — из-за привычки, ссор и постоянных претензий.

Саша Савельева высказалась об отношениях на фоне слухов о разводе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sasha_savelieva

«Быть даже не в очень хороших отношениях, где тебя обижают, где претензии, где постоянные ссоры… Нам вот в этом привычнее, чем идти во что-то новое», — сказала артистка.

Савельева добавила, что во время личного кризиса поняла: не готова оставаться в таком состоянии ни год, ни два и даже ни минуты. Она заявила, что решила действовать ради собственного счастья и лучшей жизни.

Поводом для новых обсуждений стало и то, что супруги перестали появляться друг у друга в социальных сетях. Кроме того, летом они находились в разных странах. Недавно певица перебралась в Москву. Их сын Леон начал учиться здесь, хотя раньше семья много лет жила в Израиле.

Савельева периодически говорит о новом жизненном этапе и необходимости самостоятельно преодолевать кризис. Однако прямо о разводе с Сафоновым она не заявляла.

Ранее Саша Савельева призналась, что помогает людям найти выход из депрессии. Пережив этот период, артистка решила сама изучать психологию и помогать людям, столкнувшимся с похожими трудностями. По словам звезды, сначала она прошла обучение терапии принятия и ответственности, а затем получила второе высшее образование.