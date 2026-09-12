«Нащупываем дорогу в жизни»: Саша Савельева рассказала, как найти выход из депрессии

Певице Саше Савельевой помогли выйти из послеродовой депрессии специалисты. Пережив этот период, артистка решила сама изучать психологию и помогать людям, столкнувшимся с похожими трудностями. По словам звезды, сначала она прошла обучение терапии принятия и ответственности, а затем получила второе высшее образование по специальности «Психолог-консультант».

Сейчас исполнительница ведёт женский психологический клуб и индивидуальные занятия. Некоторых клиентов она сопровождает несколько месяцев: вместе они разбирают жизненные ситуации и ищут способы решения проблем. При этом готовых советов певица, как она подчёркивает, не даёт.

«Мы вместе нащупываем ту дорогу в жизни человека, которая приведёт его туда, где он хочет оказаться», — рассказала Савельева в интервью Леди Mail.

Среди вопросов, с которыми к ней обращаются, артистка назвала депрессивные и тревожные состояния, низкую самооценку и сложности в отношениях. Также она созванивается с клиентами перед важными встречами, чтобы помочь им настроиться и собраться с духом.

Ранее Саша Савельева объяснила, почему не готова участвовать в интригах ради рейтингов. Певица подчеркнула, что моральные принципы для неё важнее выгоды.