Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 07:24

«Нащупываем дорогу в жизни»: Саша Савельева рассказала, как найти выход из депрессии

Певица Саша Савельева призналась, что помогает людям найти выход из депрессии

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Певице Саше Савельевой помогли выйти из послеродовой депрессии специалисты. Пережив этот период, артистка решила сама изучать психологию и помогать людям, столкнувшимся с похожими трудностями. По словам звезды, сначала она прошла обучение терапии принятия и ответственности, а затем получила второе высшее образование по специальности «Психолог-консультант».

Сейчас исполнительница ведёт женский психологический клуб и индивидуальные занятия. Некоторых клиентов она сопровождает несколько месяцев: вместе они разбирают жизненные ситуации и ищут способы решения проблем. При этом готовых советов певица, как она подчёркивает, не даёт.

«Мы вместе нащупываем ту дорогу в жизни человека, которая приведёт его туда, где он хочет оказаться», — рассказала Савельева в интервью Леди Mail.

Среди вопросов, с которыми к ней обращаются, артистка назвала депрессивные и тревожные состояния, низкую самооценку и сложности в отношениях. Также она созванивается с клиентами перед важными встречами, чтобы помочь им настроиться и собраться с духом.

Саша Савельева заплатит более 40 тысяч рублей из-за интернет-рекламы
Саша Савельева заплатит более 40 тысяч рублей из-за интернет-рекламы

Ранее Саша Савельева объяснила, почему не готова участвовать в интригах ради рейтингов. Певица подчеркнула, что моральные принципы для неё важнее выгоды.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Александра Савельева (певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar