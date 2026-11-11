Почти треть женатых россиян из городов-миллионников тратят на подарок супруге от 30 тысяч рублей. При этом лишь 2% опрошенных выделяют на презент менее пяти тысяч рублей. Такие результаты показало исследование ювелирного бренда SOKOLOV, проведённое среди почти тысячи мужчин, состоящих в браке более трёх лет.

Большинство участников опроса предпочитают более умеренные расходы. Так, 20% мужчин обычно выделяют на поздравление супруги от 5 до 10 тысяч рублей, ещё 31% — от 10 до 20 тысяч. Каждый шестой тратит от 20 до 30 тысяч, а 29% — не менее 30 тысяч рублей.

Самыми популярными подарками для жён оказались косметика и парфюмерия, которые выбирают 53% респондентов. Ювелирные украшения предпочитают 37%, посещение СПА — 35%, гаджеты — 28%. Ещё по 25% мужчин дарят бытовую технику и товары для рукоделия.

При этом далеко не все мужья заранее готовятся к праздникам. Почти каждый третий вспоминает о подарке лишь накануне торжества, а каждый седьмой вообще не занимается поисками презента и предпочитает вручать деньги. Ещё 5% рассказали, что в их семьях не принято обмениваться подарками.

В то же время некоторые мужчины начинают подготовку задолго до важной даты. Так, 37% опрошенных покупают подарки за пару недель до праздника, а каждый восьмой продумывает сюрприз за несколько месяцев..

Многие мужчины стараются радовать супруг и без особого повода. Почти половина опрошенных делают это несколько раз в год, 36% — не реже одного раза в месяц, а 4% — еженедельно. Всего 15% практически никогда не покупают неожиданные презенты.

С начала 2026 года на такие знаки внимания 23% опрошенных уже потратили более 30 тысяч рублей. Ещё 29% уложились в 10–20 тысяч, каждый восьмой потратил 20–30 тысяч, а около трети выделили на подарки без повода не более 10 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что подготовка новогодних подарков для семьи, друзей и коллег может обойтись россиянам почти в 60 тысяч рублей. По подсчётам экономистов, на поздравление 14 близких и знакомых потребуется от 27 до 59,5 тысячи рублей. При этом на подарок супругу или супруге эксперт советует закладывать от 5 до 15 тысяч рублей, ориентируясь прежде всего на интересы получателя.