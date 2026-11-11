Кефирник или йогуртовый суп? В Госдуме ответили, как теперь будет называться окрошка не по ГОСТу
Милонов назвал «восточной историей» окрошку на кефире, не вошедшую в ГОСТ
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Традиционная русская окрошка могла готовиться только на квасе, но при этом многие любят «кефирный суп». Однако последний включать в новый ГОСТ не стали, что вполне оправданно. Об этом сказал Life.ru депутат Государственной Думы Виталий Милонов, комментируя тот факт, что по разрабатываемому «стандарту» окроша должна быть исключительно на квасе.
Это не окрошка, это суп восточного генеза, потому что йогурт с овощами — это восточная история, и ничего плохого в этом нет. Очень вкусно, многие любят, но окрошка, конечно, только на квасе. Есть, конечно, люди, которые вообще бестактно относятся к окрошке, готовя её, прошу прощения, на минеральной воде. Но это уже совсем какой-то ЗОЖ, перерастающий в гастробесие
По мнению парламентария, можно готовить окрошку на чём угодно, но тогда это будет совсем другой холодный суп с иным названием. Милонов предложил даже придумать для этого свои наименования. Например, «йогуртовый суп» или «кефирник», если овощи заправляются кисломолочным напитком. Что касается классической окрошки — то это только суп на квасе, подчеркнул депутат. Он также призвал не использовать унизительное название «нетрадиционная окрошка».
Напомним, в России разработали проект ГОСТа на традиционную русскую кухню, включив в первую часть документа 133 блюда. Среди них оказались борщ, окрошка, оливье, винегрет, блины, кулебяки, запеканки и другие знакомые россиянам угощения. Минпромторг пояснял, что стандарт будет носить рекомендательный характер и поможет рестораторам сохранять традиционные рецептуры. При этом в ГОСТ вошёл рецепт окрошки на квасе, а такой же холодный суп на кефире к «русским» рецептам относиться не будет.
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