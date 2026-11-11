Это не окрошка, это суп восточного генеза, потому что йогурт с овощами — это восточная история, и ничего плохого в этом нет. Очень вкусно, многие любят, но окрошка, конечно, только на квасе. Есть, конечно, люди, которые вообще бестактно относятся к окрошке, готовя её, прошу прощения, на минеральной воде. Но это уже совсем какой-то ЗОЖ, перерастающий в гастробесие